Дело о мошенничестве экс-замов из «Крымэнерго» отправится в суд

Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго», обвиняемых в совершении мошенничеств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокурор республики Олег Камшилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших заместителя генерального директора — руководителя аппарата и первого заместителя генерального директора ГУП РК «Крымэнерго».

Бывший первый заместитель генерального директора обвиняется в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на организацию мошенничества), бывший руководитель аппарата предприятия — 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, один из обвиняемых, являясь бывшим первым заместителем генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» вступил в сговор с руководителем аппарата предприятия, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

Так, обвиняемые получали денежные средства с граждан, которые обращались в предприятие за выдачей технических условий, заключением договоров на присоединение к электросетям «Крымэнерго», переустройством сетей и по иным вопросам. Один из обвиняемых, действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, получал от граждан денежные средства за якобы содействие по получению гражданами соответствующих услуг. Полученные денежные средства мужчины делили между собой и распоряжались по своему усмотрению. Всего обвиняемые получили таким образом более 350 тыс. рублей.

После получения денежных средств от представителя предпринимателя в размере 300 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы в 500 тыс. рублей, находясь в салоне автомобиля, заместитель генерального директора – руководитель аппарата был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Киевский районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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