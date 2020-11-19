Число официальных безработных в Крыму за полгода выросло в 10 раз

Численность официально зарегистрированных безработных в Республике Крым выросла до 50 тысяч человек, что более чем в десять раз превышает показатель первого полугодия 2020 года.

Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты РК Леонид Михалевский.

«На сегодняшний день в республике насчитывается порядка 50 тысяч безработных. В апреле текущего года их число составляло 4,5 тысячи. Это связано с тем, что увеличилось минимальное и максимальное пособие по безработице, и люди стали выходить из «тени», - рассказал он.

По словам Михалевского, из-за того, что почти половина безработных была неофициально трудоустроена, ущерб бюджету республики составил почти 8 млрд рублей.

«Мы, проанализировав ситуацию, видим, что около 48 процентов безработных ранее продолжительное время не работали – более одного года. Это говорит о том, что они зарабатывали деньги, будучи неофициально трудоустроенными. Из-за этого бюджет республики в год теряет порядка семи-восьми миллиардов рублей», - пояснил замминистра.

Как отметил собеседник агентства, федеральные власти поставили задачу сохранить уровень занятости на рынке труда равной показателям 2019 года. В Крыму она тогда составляла 867,7 тысяч человек. По словам чиновника, крымский работодатель пошел на сокращение из-за того что упал товарооборот, а на некоторых предприятиях сотрудников переводят в режим неполной занятости.

«Сейчас это число занятых снизилось, но не критично – в пределах двух-трех тысяч. Такая же задача и по уровню безработицы. В 2019 году она составляла в республике 5,6 процентов, сейчас – 6,3 процента. Мы понимаем нашу сезонность - к концу года число безработных увеличивается», - сообщил Михалевский, добавив, что на сегодняшний день в Крыму насчитывается 15,6 тысяч вакансий, что практически на уровне прошлого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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