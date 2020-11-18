Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.8
воздух +4
море +15

Происшествия

Жительнице Бахчисарая грозит восемь лет тюрьмы за торговлю «солью»

В Бахчисарайском районе задержали местную жительницу по подозрению в незаконной торговле «солью».

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как выяснили сотрудники полиции, 36-летняя крымчанка продала участнику проверочной закупки сверток со светлым порошком. Позже экспертиза показала, что вещество массой 0,07 граммов содержит в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, включенное в «Список наркотических средств, психотропных веществ», оборот которых в Российской Федерации запрещен.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Вину в совершении преступления она признала.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Супружеская пара предстанет перед судом за сбыт синтетических наркотиков в Крыму. Супружеская пара из Белогорского района и житель Алушты предстанут перед судом за попытку сбыта синтетических наркотиков в крупном размере.

Симферопольцу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков. В Симферополе задержали местного жителя, который занимался закладками наркотических средств.

Силовики выявили в Керчи плантацию конопли. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ выявили плантацию конопли на территории домовладения жителя Керчи.

Крымчанин в теплицах выращивал коноплю. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность 37-летнего жителя Симферопольского района, который организовал выращивание в теплицах наркосодержащих растений.

Коронавирус в Крыму
«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре.

Коронавирус в Крыму
«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

Новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.

Коронавирус в Крыму
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.

Власть
Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

В повестке сегодняшнего заседания Заксобрания значилось рассмотрение двух законопроектов, касающихся зарплат для части депутатского корпуса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации