Жительнице Бахчисарая грозит восемь лет тюрьмы за торговлю «солью»

В Бахчисарайском районе задержали местную жительницу по подозрению в незаконной торговле «солью».

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как выяснили сотрудники полиции, 36-летняя крымчанка продала участнику проверочной закупки сверток со светлым порошком. Позже экспертиза показала, что вещество массой 0,07 граммов содержит в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, включенное в «Список наркотических средств, психотропных веществ», оборот которых в Российской Федерации запрещен.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом. Вину в совершении преступления она признала.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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