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Новый год в Крыму

Власти Ялты планируют новогодние мероприятия с учетом эпидобстановки

10:33 среда, 18 ноября 2020
Ялта
Власти Ялты планируют новогодние мероприятия с учетом эпидобстановки

фото © travelcrimea.com

«Мороз парад» и шоу «МаскаРад» станут главными мероприятиями новогодней программы в Ялте, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.

Тем не менее, как заверила заместитель главы администрации города Ялта Ирина Романец, активная подготовка к празднику идет полным ходом.

«Мы готовимся к проведению новогодних и рождественских мероприятий в полном объеме, но окончательное решение об их объеме и формате будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. В любом случае город будет празднично украшен и расцвечен – работы по монтажу праздничных конструкций и оборудования уже начались», – заявила она на заседании оргкомитета.

При этом Романец выразила уверенность, что состоится и торжественное открытие городской елки, и традиционный, уже 11-й по счету, «Мороз парад». «Это то, что создает в городе особую новогоднюю атмосферу, то, что хотелось бы провести с учетом соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора», – подчеркнула заместитель главы администрации Ялты.

Остальные мероприятия, по ее словам, пока под большим вопросом. «Но мы активно готовимся к их проведению, и, если эпидемиологическая обстановка позволит, обязательно проведем все запланированное», – пообещала Романец.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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