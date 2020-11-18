Власти ввели одностороннее движение на улице в центре Симферополя

Администрация Симферополя изменила схему дорожного движения на улице Крейзера.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Согласно утвержденной по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Крым схеме организации дорожного движения, в связи с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 года на участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение», – уточнили в администрации.

Власти крымской столицы попросили горожан учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

По дороге от границы Крыма с Херсонщиной до Ялты ограничат движение. Министерство транспорта правительства Крыма сообщает об ограничении дорожного движения, которое будет действовать на дороге от админграницы Крыма с Херсонской областью (Чонгарский мост-Джанкой-Симферополь-Алушта) до Ялты.

Улицу Александра Невского в Симферополе снова перекроют из-за ремонта. Движение транспорта на участке улицы Александра Невского в Симферополе будет частично перекрыто из-за ремонта, работы будут проводиться в ночное время.

Украина арестовала еще 44 самолета РФ за полеты в Крым. За нарушения международных правил полетов и законодательства Украины были арестованы еще 44 российских самолета.

Крымские села оказались отрезанными от жизни из-за «Тавриды». Федеральная трасса «Таврида», завершения строительства которой так ждут во всем Крыму, для 12 тысяч крымчан оказалась дорогой разрушенных традиций.