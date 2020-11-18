Власть
Власти ввели одностороннее движение на улице в центре Симферополя
Администрация Симферополя изменила схему дорожного движения на улице Крейзера.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Согласно утвержденной по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Крым схеме организации дорожного движения, в связи с проведением ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети города Симферополя, с 21 ноября 2020 года на участке автомобильной дороги по улице Крейзера от улицы Калинина до улицы Казанская вводится одностороннее движение», – уточнили в администрации.
Власти крымской столицы попросили горожан учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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