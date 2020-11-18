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Происшествия

Власти опубликовали видео задержания владельцев казино в Крыму

17:10 среда, 18 ноября 2020

Следственный комитет опубликовал видео задержания участников преступной группы, которая организовала подпольные казино на территории Керчи и Севастополя.

Двое жителей Нижнего Новгорода наняли на работу 12 человек, которые исполняли роль администраторов в подпольных игорных заведениях. За весь период деятельности казино банда заработала порядка 220 млн рублей.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, позже Керченский горсуд рассмотрит дело по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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