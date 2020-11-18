Власть
В Севастополе проваливается новая дорога
фото © Геннадий Сидоров
Имя подрядчика хорошо знакомо севастопольцам.
Тротуар на улице Громова, отремонтированной менее года назад на Северной стороне Севастополя, уходит под землю. Об этом факте в группе «Черный список. Севастополь» сообщил Геннадий Сидоров.
«И не просто треснул асфальт, а участок сразу стал аварийным. <…> Но это не первый случай недоделок этого же ремонта, которые до сих пор не исправлены», — пишет он.
Как уточнил Геннадий Сидоров, это место улицы Громова находится на возвышенности, и поэтому нет оснований подозревать в размыве грунтовые воды.
«Похоже, там вместо укрепления и хорошей «подушки» просто насыпали камни на грунт. Он просел — и все провалилось. Обычная халтура», — предположил активист с Северной стороны.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, работы выполняла подрядная организация ООО «Доринвест-Крым».
«После выявления дефектов на место выехал представитель подрядчика. Просадку асфальтного покрытия на пешеходной дорожке устранят в рамках гарантийных обязательств. Причины уточняются», — прокомментировали «провал» в ведомстве.
Напомним, что капитальный ремонт улицы Громова был выполнен во второй половине 2019 года. Его результат во многом разочаровал жителей района.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
На многоэтажку для переселенцев Ялте выделили 348 млн рублей. В Крыму выделят дополнительные средства на строительство многоквартирного дома для переселения семей из ветхого и аварийного жилья в Ялте.
С начала года в Симферополе снесли более тысячи гаражей. Более тысячи установленных без правовых оснований металлических гаражей демонтировано в Симферополе с начала года.
В Евпатории вводят ограничения на подачу воды. Ограничения подачи воды в ночное время введены в Евпатории.
В Крыму снова изменили график подачи воды. Для столицы Крыма и прилегающих районов откорректировали графики подачи воды, об этом сообщается на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».
Названо самое странное свойство коронавируса
SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе видео
В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
15 ноября
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачифото
15 ноября
Крым переходит на картонные гробы
24 часа назад
В Севастополе 38 человек отравились грибами
В скорую медицинскую помощь Севастополя этой осенью обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами.