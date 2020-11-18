В Севастополе проваливается новая дорога

фото © Геннадий Сидоров

Имя подрядчика хорошо знакомо севастопольцам.

Тротуар на улице Громова, отремонтированной менее года назад на Северной стороне Севастополя, уходит под землю. Об этом факте в группе «Черный список. Севастополь» сообщил Геннадий Сидоров.

«И не просто треснул асфальт, а участок сразу стал аварийным. <…> Но это не первый случай недоделок этого же ремонта, которые до сих пор не исправлены», — пишет он.

Как уточнил Геннадий Сидоров, это место улицы Громова находится на возвышенности, и поэтому нет оснований подозревать в размыве грунтовые воды.

«Похоже, там вместо укрепления и хорошей «подушки» просто насыпали камни на грунт. Он просел — и все провалилось. Обычная халтура», — предположил активист с Северной стороны.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, работы выполняла подрядная организация ООО «Доринвест-Крым».

«После выявления дефектов на место выехал представитель подрядчика. Просадку асфальтного покрытия на пешеходной дорожке устранят в рамках гарантийных обязательств. Причины уточняются», — прокомментировали «провал» в ведомстве.

Напомним, что капитальный ремонт улицы Громова был выполнен во второй половине 2019 года. Его результат во многом разочаровал жителей района.

В тексте использованы материалы: Форпост

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