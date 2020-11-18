В Севастополе пообещали в ближайшие годы начать строить оптовый центр

В Севастополе активизировались планы по строительству оптово-распределительного центра.

Его проектирование уже закончено, возводить его начнут в 2021 году. Об этом рассказал глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников на заседании Законодательного Собрания города.

«Первоначально для оптово-распределительного центра рассматривали земельный участок в районе села Верхнесадовое, потом был вариант в индустриальном парке. Сейчас остановились в районе участка в Инкермане. Центр будет находиться на берегу, поэтому будет возможность доставки товаров всеми видами транспорта, включая морской», - сообщил Кирпичников.

Планируется, что в оптовом центре можно будет хранить фрукты, овощи, молоко, мясо, рыбу, бакалею и другие продукты при температуре от -24 до +20 градусов по Цельсию. Единовременно в центре смогут храниться до 8 тысяч тонн продуктов, в общий грузооборот достигнет 400 тысяч тонн.

Строить центр будет компания «Софрахт», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Пуриму и Минобороны России.

Как сообщалось ранее, разговоры о строительстве оптового центра в Севастополе шли еще при губернаторе Овсянникове. Тогда чиновники заявляли, что его введение в эксплуатацию увеличит региональный товарооборот, а также снизит потери и издержки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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