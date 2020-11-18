Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму ● «Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы ● Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму ● В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ● Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе
В Севастополе новые случаи и жертвы COVID: сводка за сутки
фото © iz.ru
В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 17 лет до 81 года.
142 человека выписаны после выздоровления.
Как сообщает пресс-служба правительства города, 28 новых пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении.
«Скончалась женщина в возрасте 82 лет и мужчины 69 и 34 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями», - сообщили в правительстве.
По состоянию на утро 18 ноября, в Севастополе с начала года коронавирусом заразились 3636 человек. Из них 2915 пациентов выздоровели, 99 человек скончались.
Сейчас с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больницах города продолжают лечение 288 человек: 148 из них – в инфекционной больнице, 137 человек – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В обсерваторе «Изумруд», который превращен в отделение горбольницы для пациентов с легкой формой COVID-19, находятся 56 человек, а на домашнем лечении еще 308 севастопольцев.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зафиксировано 211 заболевших, четверо пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы. Новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.
В Ялте будет работать передвижной прививочный пункт. По инициативе администрации города Ялта 19 ноября с 10:00 до 15:00 на площади Советская будет проводиться вакцинация населения против гриппа.
В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму «достаточно высоким».
Путин провел параллели между Крымом и Нагорным Карабахом
Путин сравнил Карабах и Крым.
Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, на данный момент он находится на самоизоляции.
В Севастополе новые случаи и жертвы COVID: сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 17 лет до 81 года.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
15 ноября
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачифото
15 ноября
Крым переходит на картонные гробы
20 часов назад
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.