В Севастополе новые случаи и жертвы COVID: сводка за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 17 лет до 81 года.

142 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщает пресс-служба правительства города, 28 новых пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные остались дома на амбулаторном лечении.

«Скончалась женщина в возрасте 82 лет и мужчины 69 и 34 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями», - сообщили в правительстве.

По состоянию на утро 18 ноября, в Севастополе с начала года коронавирусом заразились 3636 человек. Из них 2915 пациентов выздоровели, 99 человек скончались.

Сейчас с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больницах города продолжают лечение 288 человек: 148 из них – в инфекционной больнице, 137 человек – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В обсерваторе «Изумруд», который превращен в отделение горбольницы для пациентов с легкой формой COVID-19, находятся 56 человек, а на домашнем лечении еще 308 севастопольцев.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зафиксировано 211 заболевших, четверо пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Ялте будет работать передвижной прививочный пункт. По инициативе администрации города Ялта 19 ноября с 10:00 до 15:00 на площади Советская будет проводиться вакцинация населения против гриппа.

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