В Севастополе на одной улице выявили сразу пять пьяных водителей

Еще один был с поддельными правами, а другой – вовсе без них.

Сразу пять нетрезвых водителей, а также других нарушителей правил дорожного движения выявила севастопольская полиция за одно утро на Камышовом шоссе.

«Улов» за утро понедельника был таким: пятеро управлявших в состоянии опьянения граждан, один водитель без прав, еще один – с водительским удостоверением, имеющим признаки подделки, а также нарушители других законов и правил ПДД.

Всего к ответственности было привлечено 15 нарушителей, наиболее жесткие санкции были применены к нетрезвым водителям - часть 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений РФ предусматривает штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

Напомним, пьяные водители в Севастополе регулярно попадают в примечательные жизненные истории. Во время весеннего карантина пьяный нарушитель режима самоизоляции за рулем автомобиля врезался в две припаркованные машины, после чего вступил в перепалку с прибывшими сотрудниками полиции и показывал им обидные жесты разными частями тела. В другой раз, координацию поимки пьяного водителя осуществляла со своего балкона жительница Севастополя с телефоном. Летом пьяный водитель невольно помог полиции – нетрезвый лихач врезался в машину, владелица которой, как выяснилось, ездила по поддельным правам.

В тексте использованы материалы: Форпост

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