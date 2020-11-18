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В Севастополе 38 человек отравились грибами

В Севастополе 38 человек отравились грибами

фото © Новости Крыма

В скорую медицинскую помощь Севастополя этой осенью обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами.

Грибной сезон в окрестностях города в самом разгаре, каждые выходные сотни севастопольцев отправляются в лес, чтобы собрать дикорастущий урожай.

«Причин отравления грибами может быть две: либо человек съел ядовитый гриб, либо гриб был плохо обработан и неправильно приготовлен (например, его не домыли, не доварили, не дожарили). Грибные отравления всегда выделяются в отдельную категорию, потому что они могут протекать крайне тяжело и закончиться летальным исходом. Иногда достаточно съесть менее 5 граммов яда, чтобы оказаться в реанимации», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты уточняют, что грибы имеют свойство накапливать в себя токсины из почвы, соли тяжелых металлов, выделяющиеся из выхлопных труб автомобилей, продукты жизнедеятельности насекомых и червей. Именно поэтому опасными могут быть даже те грибы, которые считаются съедобными.

Медики напоминают, что первые признаки отравления грибами можно заметить в среднем через 1-2 часа, но бывают случаи, когда человеку становится плохо уже через 20 минут после еды или только через 24 часа. Если это произошло, первым делом нужно вызвать скорую медицинскую помощь, потом промыть желудок и выпить активированный уголь.

Лечение нужно начинать сразу же, как только появились первые симптомы, потому что через 2-5 суток оно уже может быть безуспешным.

Также важно не кормить дикорастущими грибами детей, их желудки воспринимают такую пищу очень тяжело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Севастополе 38 человек отравились грибами

В Севастополе 38 человек отравились грибами

В скорую медицинскую помощь Севастополя этой осенью обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами.

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