Происшествия
В МЧС назвали официальную причину пожара в Кизилташском монастыре
Причина пожара на территории Кизилташского Стефано-Сурожского мужского монастыря установлена.
Об этом сообщил руководитель 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Республике Крым Дмитрий Коваленко.
«Причиной возгорания стала неисправная проводка. К этому моменту следственные действия на объекте завершены», - сказал Коваленко.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС вечером 13 ноября. Первое подразделение прибыло на место происшествия уже спустя 9 минут после сообщения. Всего на месте работали 12 единиц личного состава и 4 единицы техники. Пожар полностью был ликвидирован в 23.40.
В огне никто не пострадал, здание храма также осталось неповрежденным, однако выгорел бытовой корпус. В настоящее время служители монастыря вынуждены ночевать в храме на полу. Кроме того, братья остались без теплой одежды, света и тепла. Монастырь принимает помощь, а также приглашает неравнодушных принять участие в работах по восстановлению строений обители.
Кизилташский Стефано-Сурожский мужской монастырь был основан в 1858 году архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием, но христианское население полуострова почитало это место и ранее. По преданию, здесь в VIII веке находилась летняя резиденция Сурожского архиепископа Стефана. Обитель расположена в горах на высоте 400 метров над уровнем моря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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