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Коронавирус в Крыму

В Крыму зарегистрирован рост заболеваемости пневмониями

18:54 среда, 18 ноября 2020
В Крыму зарегистрирован рост заболеваемости пневмониями

фото © pixabay.com

На полуострове зарегистрирован незначительный рост заболеваемости пневмониями по сравнению с прошлой неделей.

Об этом на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в Крыму заявил главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

«За последнюю неделю удельный вес ковидных пневмоний остается на уровне прошлой недели – в пределах 23%. Число бактериальных пневмоний с 19% на прошлой неделе возросло до 22%. По внебольничным пневмониям: за неделю зарегистрировано 1615 случаев пневмоний. Рост – 10%», - сообщила Наталья Пеньковская.

Глава регионального Роспотребнадзора также подчеркнула, что зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«За последнюю неделю наметилась тенденция к подъему заболеваемостью гриппом и ОРВИ на 4%. Можно сказать, что уровень сильно не поднялся, несмотря на то, что школьники вышли с каникул. Ожидаемый показатель мог бы быть выше. В Симферополе уровень заболеваемости сезонными ОРВИ вырос на 9%, показатель госпитализации из этой группы составляет 0.9-0.7%», - подчеркнула главный санитарный врач Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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