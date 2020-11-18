В Крыму зафиксирован антирекорд по смертности пациентов с COVID-19

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За минувшую неделю в Крыму зафиксирован антирекорд по уровню смертности пациентов с коронавирусом за весь период пандемии.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«За последнюю неделю у нас значительное число летальных случаев – 42 за прошлую неделю. Антирекорд по уровню летальности за весь период наблюдений. При этом за весь октябрь было зарегистрировано 75 летальных случаев, на ноябрь – 81», – сказала Пеньковская.

По ее словам, общий показатель летальности по коронавирусу в Крыму составляет 11,3 на 100 тысяч человек, при этом в возрастной группе 65+ этот показатель составляет 38,7 случая.

«В удельном весе летальных исходов смертность лиц в возрастной группе 65+ по-прежнему составляет 72%. В то же время за последнюю неделю увеличилось число летальных исходов в возрастной группе 50-64 года – 10 случаев, и в возрастной группе 30-49 лет – плюс два случая», – добавила руководитель ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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