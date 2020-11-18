В Крыму подорожали интернет и аренда жилья

Специалисты Крымстата в октябре зафиксировали рост стоимости услуг по предоставлению доступа в Интернет и аренде жилья в регионе. Также Крым вошел в тройку регионов Южного федерального округа по росту цен на продукты.

Об этом говорится в отчете Крымстата, размещенном на сайте службы.

«В октябре зафиксирован рост цен на услуги связи (на 2,2%), за счет повышения абонентской платы за доступ к сети Интернет (на 6,4%). Из услуг ЖКХ выросла плата за содержание жилья для собственников квартир и квартир муниципального жилищного фонда (на 2,7-2,5%), а также увеличилась аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир (на 3,1-0,8%)», – сказано в документе.

В целом прирост индекса потребительских цен за месяц в Крыму составил 0,8%. В среднем по ЮФО этот показатель составил 1%. По росту стоимости на продукты питания в октябре (1,4%) республика вошла в тройку регионов ЮФО.

Так, больше всего подорожали сахар (22,2%), яйца (15,7%), подсолнечное масло (12,8%), огурцы (20,9%), лук (16,3%) и морковь (10,3%). При этом статисты отмечают снижение стоимости яблок, капусты, винограда и лимонов.

Из непродовольственных товаров основной вклад в месячную динамику цен внесло повышение стоимости ювелирных изделий, мебели, одежды и зимней обуви.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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