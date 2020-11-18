В Крыму ожидаются ливни и сильный ветер, в горах - мокрый снег

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В Крыму до конца недели прогнозируют ухудшение погодных условий: ливни, сильный ветер, в горах – мокрый снег.

В связи с этим в МЧС по Крыму объявили штормовое предупреждение.

«До 23 ноября на территории Крыма ожидается сильный дождь, ливневый дождь, в горных районах мокрый снег (15-25 мм, местами 35 мм), местами в горных районах налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром туман. Также на территории Республики Крым ожидается ветер порывами 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Шахов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах полуострова возникает вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.

«Судовладельцам также рекомендовано тщательно следить за изменениями погоды и в случае их ухудшения отложить выход в море или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки», – сказал Шахов.

Спасатели призывают туристов, альпинистов и любителей «тихой охоты» в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на удаленных, труднодоступных участках крымских гор, адекватно рассчитывать время возвращения, иметь при себе теплые вещи и сообщать родным и близким о своем передвижении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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На следующей неделе в Крым придет холодный ветер. На следующей неделе полуострова достигнет северо-восточный ветер.