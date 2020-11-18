В Крыму на новый санаторий для Росгвардии потратят три млрд рублей

В поселке Заозерное под Евпаторией планируют построить новый санаторий для Национальной гвардии России.

Об этом говорится в документации тендера, опубликованной на сайте RosTender.info.

Отмечается, что стоимость работ оценивается в 3,116 млрд рублей.

«Согласно материалам тендера, будущий санаторий расположится на двух несмежных участках. Один из них площадью 48,7 тыс. кв. метров находится между санаторием для детей «Чайка» имени им. Гелиловичей и пансионатом «Сокол», здесь будут стоять корпуса. На втором участке размером 7,7 тыс. кв. метров по адресу Аллея Дружбы, 45 (по адресу располагается санаторий Нацгвардии «Меркурий») планируют оборудовать пляж с инфраструктурой. На двух выделенных под санаторий участках снесут старые здания: энергоблок, несколько спальных корпусов, навесы, склады, оранжереи, два общежития, клуб-столовую, павильон детского творчества, медпункт на пляже и другие постройки, а также инженерные сети», – говорится в сообщении.

Согласно данным тендера, планируется построить спальный корпус на 350 мест и несколько отдельных семейных домиков, административное здание, здание для проживания с казармой и общежитием, культурно-досуговый центр со зрительным залом на 350 человек, лечебно-оздоровительный корпус с бассейном и лечебно-диагностический корпус.

«В лечебно-оздоровительном корпусе, в частности, будет находиться спа-бассейн, сауна, японская баня «онсэн», снежная комната, зал грязелечения, помещение с альфа-капсулами, комната отдыха с фитобочками, инфрасоляная ванная, инфракрасная сауна, кабинет групповой психологической релаксации, а также различные лаборатории для медицинских исследований», – отмечается в документах.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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