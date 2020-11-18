В Крыму хотят установить наземные генераторы осадков

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Специалисты автономной некоммерческой организации «Агентсво атмосферных технологий» разработали проект по увеличению объема атмосферных осадков в Крыму, который предусматривает размещение на полуострове трех специальных самолетов и 10 наземных станций.

Об этом на общественно-научном «круглом столе» «Решение проблемы по обеспечению надежного водоснабжения Крымского полуострова» сообщил заместитель директора агентства Алексей Бычков.

«Технологию увеличения осадков в Крыму предлагается выполнять с применением самолетной техники. В проекте по искусственному увеличению осадков предлагается использовать несколько типов самолетов. Также предлагается использовать технологию искусственного увеличения осадков с помощью наземных генераторов. Предусматривается установка генераторов в предгорных и горных районах и в тех местах, где невозможно проводить работы с помощью самолетов», – сообщил Бычков.

Он отметил, что проект может быть реализован в три этапа. Первый этап предусматривает разработку технико-экономического обоснования, определения мест размещения самолетов и наземных генераторов. На втором этапе планируется создание системы искусственного увеличения осадков в Крыму и Севастополе. Ориентировочная стоимость – 800-900 млн рублей. Третий этап – выполнение регулярных работ по увеличению осадков с использованием трех самолетов и 10 наземных генераторов. Ориентировочная стоимость 1 млрд 140 млн рублей с учетом расходов на функционирование всей системы.

«Предварительный анализ природно-климатической обстановки в Республике Крым и затрат на создание такой системы в составе трех самолетов и 10 наземных генераторов показывает, что она способна дать от 200 до 250 млн кубических метров дополнительной воды в год. При этом стоимость будет составлять 20-25 рублей за метр кубический», – подчеркнул Бычков.

Ранее в Крыму появился увеличивающий количество осадков из дождевых облаков самолет Росгидромета. На проведение этих работ был заключен контракт стоимостью 25,5 млн рублей. Самолет прибыл в Крым 30 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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