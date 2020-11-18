Происшествия
В горах Крыма погибли девять человек
фото © Новости Крыма
С начала года в горах и лесах Крыма около 80 человек получили травмы, 9 человек погибли.
Такие данные привели в пресс-службе МЧС Республики Крым.
По информации ведомства, всего с начала года сотрудники «КРЫМ-СПАС» 193 раза выезжали в горно-лесные зоны для проведения поисково-спасательных операций. В результате был спасен 321 человек, в том числе 44 ребенка. Год назад за этот же период спасатели провели более 200 выездов для проведения поисково-спасательных операций, в которых спасли 300 человек.
По словам министра ЧС республики Сергея Шахова, специфика несчастных случаев в горах и лесной местности зависит от сезона. Летом чаще всего люди травмируются на скальных участках или крутых склонах, с которых спасателям приходится очень часто эвакуировать людей по вызову.
Нередки и ночные происшествия, когда из-за темноты путешественники теряют ориентацию в лесах, сходят с троп и не могут найти дорогу. Также летом регулярно травмируются скалолазы и любители других экстремальных видов спорта.
«Впереди у нас зима, и традиционно наиболее частые случаи в зимний период – травмирование в горах при катаниях на лыжах, санках, сноутюбах», - предупредил Шахов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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