Спрос и ажиотаж: в Крыму резко выросли цены на квартиры

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В Крыму сложилась ситуация, когда квартиры в построенных и строящихся комплексах распроданы на пару лет вперед, цены на квадратные метры растут, а покупатели готовы вкладывать средства практически в любую недвижимость.

Бум на рынке недвижимости на полуострове начался в середине июля примерно сразу после снятия карантинных ограничений. Первое время эксперты привязывали его к отложенному спросу и программе льготной ипотеки. Но число запросов неуклонно росло, интересы покупателей постепенно расширялись от стандартных «панелек» 60-67 тыс. рублей за кв.м до элитных апартаментов по 100-120 тыс. рублей за метр и домов по цене от 10 млн рублей и выше.

«К августу число сделок превысило число докризисных, а цены продолжали расти – апартаменты до 15-20%, новостройки до 10-20%, вторичное жилье – до 15-25%», – сообщил сотрудник крымского агентства недвижимости. Он также добавил, что «при поднятии цены собственники руководствовались в основном ростом курса доллара, к которому в Крыму традиционно привязывают стоимость жилья», и повышенным интересом со стороны потенциальных покупателей.

В результате объекты стоимостью 2,8-3 млн рублей раскупали со скоростью «горячих пирожков». Одни покупатели боялись не успеть закрыть сделку до ноября – окончания программы льготной ипотеки. Другие совершенно оправданно опасались, что накопленных средств может не хватить даже на однушку.

«В сентябре начал формироваться новый тренд – дефицит однокомнатных квартир в ценовом сегменте до 3 млн рублей от застройщика. В какой-то момент людям, которые хотели купить и сразу начать делать ремонт, стало нечего предложить», – вспоминает риелтор.

По словам специалиста, строительные компании, возводящие интересные жилые комплексы с достойной инфраструктурой в Симферополе, Евпатории, Феодосии и на ЮБК, довольно скоро перешли на продажу объектов, сдача которых состоится в следующем и последующих годах. «Поэтому те, кто располагает жильем на продажу, может ставить практически любые цены – покупатель рано или поздно найдется», – подытожил он.

Данная информация полностью подтверждается и официальными сайтами застройщиков. В Феодосии «новострои» распроданы почти полностью, исключения составляют квартиры свыше 5 млн (по 78 тыс./кв.м), в Евпатории аналогичная ситуация с той разницей, что запланированные к сдаче в 2022 году квартиры продаются по 85-95 тыс. руб./кв.м. Для желающих вселиться в ближайшие месяцы есть «альтернатива» – несколько квартир от 6 млн. и выше, стоимость метра жилья здесь колеблется в коридоре 78-98 тыс. руб. В Симферополе ситуация несколько лучше только благодаря большему числу строящихся объектов в микрорайоне Крымская роза. Но и здесь суммарно не наберется более 100 свободных квартир по 75-80 руб./кв.м.

Есть менее дорогие варианты в районе ул. Беспалова, но их площадь едва ли подходит для улучшения жилищных условий. Кроме того, невысокая на первый взгляд цена – чуть менее 2 млн. за квартиру - при пересчете на площадь оборачивается стоимостью 79,9 тыс.руб./кв.м, что уже не выглядит «недорогим» жильем.

Отметим также, что часть непроданных квартир на сайтах застройщиков имеют пометки «забронировано». На «горячей линии» застройщиков пояснили, что они находятся в процессе регистрации. Кроме того, стало известно, что информации о новых планах строительства пока нет. Сотрудники порекомендовали «следить за обновлениями сайта» и предложили оставить контакт для связи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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