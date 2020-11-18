Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.8
воздух +4
море +15

Власть

С начала года в Симферополе снесли более тысячи гаражей

Более тысячи установленных без правовых оснований металлических гаражей демонтировано в Симферополе с начала года.

Об этом сообщил начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Тарон Мовсесян.

«Решением администрации создана комиссия по демонтажу и сносу установленных без правовых оснований нестационарных объектов на территории муниципального образования. По результатам рассмотрения данной комиссией поступивших от департамента АТК материалов, за 2020 год принято порядка 114 постановлений, предусматривающих демонтаж 1 700 металлических гаражей, – цитирует Мовсесяна пресс-служба администрации. – Демонтировано более тысячи объектов».

По его информации, за текущий год 30% нарушителей добровольно убрали металлические гаражи.

В отношении остальных специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя составили соответствующие акты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снова изменили график подачи воды. Для столицы Крыма и прилегающих районов откорректировали графики подачи воды, об этом сообщается на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

Крым переходит на картонные гробы. В Крыму стартовало производство гробов из экологических материалов.

В Симферополе перестанут наполнять водой резервные емкости. Как только температура воздуха в Симферополе опустится ниже ноля, установленные в жилых микрорайонах резервные емкости перестанут наполнять водой, сообщил на совещании по водообеспечению Крыма глава полуострова Сергей Аксенов.

Жители Севастополя просят власти отремонтировать сушки для белья. Сохранить и укрепить историческую конструкцию – таково требование горожан.

Коронавирус в Крыму
«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре.

Коронавирус в Крыму
«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

Новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.

Коронавирус в Крыму
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.

Власть
Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

В повестке сегодняшнего заседания Заксобрания значилось рассмотрение двух законопроектов, касающихся зарплат для части депутатского корпуса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации