Власть
С начала года в Симферополе снесли более тысячи гаражей
Более тысячи установленных без правовых оснований металлических гаражей демонтировано в Симферополе с начала года.
Об этом сообщил начальник департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Тарон Мовсесян.
«Решением администрации создана комиссия по демонтажу и сносу установленных без правовых оснований нестационарных объектов на территории муниципального образования. По результатам рассмотрения данной комиссией поступивших от департамента АТК материалов, за 2020 год принято порядка 114 постановлений, предусматривающих демонтаж 1 700 металлических гаражей, – цитирует Мовсесяна пресс-служба администрации. – Демонтировано более тысячи объектов».
По его информации, за текущий год 30% нарушителей добровольно убрали металлические гаражи.
В отношении остальных специалисты департамента административно-технического контроля администрации Симферополя составили соответствующие акты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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