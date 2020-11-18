С начала года на дорогах Севастополя погибли 20 человек

С начала 2020 года в Севастополе в ДТП погибли 20 человек. Из них 11 водителей, 7 пешеходов и 2 пассажира, сообщает пресс-служба ГИБДД Севастополя.

Также известно, что за прошедшую неделю на дорогах Севастополя было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Два водителя в моменты ДТП находились в нетрезвом состоянии, а 13 человек, среди которых двое детей, получили различные травмы.

«За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 560 административных правонарушений, в том числе 44 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность, 25 – без права управления, в том числе лишенные этого права», - сообщили в пресс-службе.

Проблема езды за рулем в нетрезвом состоянии стоит в Севастополе особенно остро.

Только за утро понедельника во время рейда «Бахус» полицейские остановили 5 автомобилей, у водителей которых были признаки опьянения.

Сообщается, что на этой неделе автоинспекторы проведут в Севастополе профилактические рейды «Скорость», «Перевозчик», «Розыск», «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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