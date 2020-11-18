Рестораторы Севастополя просят власть не делать их ковид-врагами

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У власти и бизнеса разные взгляды на то, наносят ли ограничения смертельный удар по экономике города.

Севастопольские рестораторы обратились к губернатору города Михаилу Развожаеву с открытым письмом, в котором просят отменить введенные ранее ограничения на обслуживание посетителей после 22:00 и продлить время работы заведений до двух часов ночи.

Именно на вечернее и ночное время с 23:00 до 2:00, утверждают они, приходится бóльшая часть выручки ресторанов и ночных клубов. Кроме того, руководство города, считают рестораторы, не владеет полной картиной социально-экономических последствий от введенных ограничений на отрасль.

«80% общепита Севастополя работают в вечернее и ночное время <…>. Принятые вами меры губительны не только для отрасли в целом, но и для жителей города в частности», — отмечают предприниматели.

Кроме того, по их словам, ограничение по времени работы заведений ничем не обосновано — нет данных о том, что коронавирусная инфекция распространяется именно ночью.

«Мы всегда строго соблюдаем рекомендации Роспотребнадзора, а в новой эпидемиологической обстановке наши меры по безопасности сотрудников и гостей усилены в разы. Несмотря на это, отрасль общественного питания сделали главным врагом и распространителем коронавирусной инфекции. Мы считаем это ложным убеждением», — пишут представители ресторанного бизнеса.

При этом, добавляют бизнесмены, реальной аналитики распространения ковида в Севастополе они не видели, как и подтвержденных сведений о взаимосвязи времени работы ресторанов и количества заболевших ковидом. При этом существующие ограничения могут привести к тому, что сотни людей, задействованных в ресторанном бизнесе, останутся без работы, убеждены представители ресторанного дела.

«Сейчас, Михаил Владимирович, ни вы, ни ваша команда не объявили ни одной меры поддержки. Налоги, аренда, коммунальные платежи, заработные платы, обязанности перед поставщиками и контрагентами никто не отменял. А доходов (из-за введенных популистских мер) у нас нет», — отмечают они.Смертельного удара не наносит

Накануне в эфире телеканала СТВ губернатор города, комментируя обращение рестораторов, подчеркнул, что введенные ограничения не нанесут «смертельного удара» по ресторанному сектору экономики города.

«Честно говоря, предварительно моя позиция в том, что смертельного удара по экономике заведений это не наносит, кроме тех, которые специализируются, может быть, исключительно на ночных мероприятиях <…> По той информации, которая у меня есть, никто в жестком минусе не находится; наоборот, определенный запас прочности за этот хоть и недолгий, но очень интенсивный курортный сезон, который случился в Крыму и в Севастополе в этом году, люди смогли нормально отработать», — высказал мнение губернатор города.

В тексте использованы материалы: Форпост

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