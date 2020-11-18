Путин провел параллели между Крымом и Нагорным Карабахом

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Путин сравнил Карабах и Крым.

«Россия в свое время поддержала стремление жителей Крыма воссоединиться с РФ, в то время как власти Армении не сделали этого в отношении Нагорного Карабаха, что оказало влияние на происходящие в этом регионе события», - заявил Путин.

«Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией - мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить. В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события», – сказал глава РФ.

Путин также заявил, что «после агрессии Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году и нанесении удара по российским миротворцам Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии».

«Что касается признания-непризнания Карабаха в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать. Но это, без всяких сомнений, было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие», – отметил российский лидер.

Путин добавил, что на данный момент в отношении Карабаха сохраняется статус-кво, при этом дальнейшую судьбу этой территории предстоит решить в будущем.

«На мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», – полагает президент РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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