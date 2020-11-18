Прогноз погоды в Крыму на среду 18 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 18 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15-18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-восточный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 93 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью около 3 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 75 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 90 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 12 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 14, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 16, в Египте - 28, на Кипре - 24, в Одессе - 13, в Сочи - 18, в Турции - 24, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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