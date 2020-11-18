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Бизнес

Продавец экспресс-тестов на коронавирус подал в суд на «Крым-Фармацию»

07:37 среда, 18 ноября 2020

Крупнейший фармацевтический холдинг России «Биотэк» подал многомиллионный иск к государственному унитарному предприятию «Крым-Фармация».

Дело рассмотрит Арбитражный суд РК 1 декабря 2020 года.

«Биотэк» намерен взыскать с крымского предприятия 146 млн рублей.

Иск поступил в суд 9 ноября, а 10 ноября его принял к производству судья Лукачев С.О. В деле речь идет «о взыскании задолженности за нарушение условий договоров поставки в размере 143 409 248,63 рубля, неустойки в размере 2 835 209,25 рубля».

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика расходы на оплату госпошлины в размере 200 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУП «Крым-Фармация» заверили, что подача в суд искового заявления связана с обычным хозяйственным спором и не имеет отношения к закупкам лекарственных препаратов в рамках борьбы с COVID-19.

«Подробно комментировать ситуацию не видим возможности, дабы не мешать судебному процессу», — отметили в пресс-службе.

На сайте «Биотэк» в каталоге товаров, в частности, представлен экспресс-тест для качественного выявления антител иммуноглобулина G (IgG) и иммуноглобулина M (IgM) к COVID-19.

В тексте использованы материалы: Форпост

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