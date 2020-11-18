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Происшествия

Под Симферополем пьяный водитель катался по встречке

В Симферопольском районе инспекторы ДПС отстранили от управления нетрезвого водителя, который двигался по встречной полосе движения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Инспекторы ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району в селе Мирное остановили водителя автомобиля «Сузуки», который в нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Поведение 40-летнего жителя Крыма указывало на то, что за рулем автомобиля он находился в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте, но мужчина отказался. Тогда дорожные полицейские предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждение, результаты которого подтвердили, что в момент управления транспортным средством водитель автомобиля «Сузуки» находился в состоянии алкогольного опьянения.

От управления транспортным средством мужчина был отстранен. В отношении гражданина инспекторами ДПС составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Также в отношении гражданина составили протокол по ч.3 ст.12.16 КоАП РФ (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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