Власть
По дороге от границы Крыма с Херсонщиной до Ялты ограничат движение
Министерство транспорта правительства Крыма сообщает об ограничении дорожного движения, которое будет действовать на дороге от админграницы Крыма с Херсонской областью (Чонгарский мост-Джанкой-Симферополь-Алушта) до Ялты.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с проведением технологических работ прекратится движение всех видов транспортных средств с 25 ноября по 28 ноября 2020 года с 9:00 до 9:15, с 9:45 до 10:00, с 10:30 до 10:45, с 11:15 до 11:30, с 13:00 до 13:15, с 13:45 до 14:00, с 14:30 до 14:45, с 15:15 до 15:30 по дороге общего пользования регионального значения от Чонгарского моста до Ялты (Джанкой- Симферополь- Алушта)», – указано в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, временное ограничение движения не распространяется на транспортировку техники и материалов, применяемых при проведении технологических работ.
Здесь также отметили, что организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, является Служба автодорог Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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