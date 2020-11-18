По дороге от границы Крыма с Херсонщиной до Ялты ограничат движение

Министерство транспорта правительства Крыма сообщает об ограничении дорожного движения, которое будет действовать на дороге от админграницы Крыма с Херсонской областью (Чонгарский мост-Джанкой-Симферополь-Алушта) до Ялты.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с проведением технологических работ прекратится движение всех видов транспортных средств с 25 ноября по 28 ноября 2020 года с 9:00 до 9:15, с 9:45 до 10:00, с 10:30 до 10:45, с 11:15 до 11:30, с 13:00 до 13:15, с 13:45 до 14:00, с 14:30 до 14:45, с 15:15 до 15:30 по дороге общего пользования регионального значения от Чонгарского моста до Ялты (Джанкой- Симферополь- Алушта)», – указано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, временное ограничение движения не распространяется на транспортировку техники и материалов, применяемых при проведении технологических работ.

Здесь также отметили, что организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, является Служба автодорог Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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