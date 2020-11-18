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Власть

Отсутствие морозов в Крыму чревато ростом числа насекомых-вредителей

09:41 среда, 18 ноября 2020
Отсутствие морозов в Крыму чревато ростом числа насекомых-вредителей

фото © www.syngenta.ru

Питание личинок хлебной жужелицы в Крыму прекратится с приходом морозов.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

«В настоящее время в Крыму наблюдается питание личинок хлебной жужелицы первого-второго возраста. Личинки вредителя прекращают питание при понижении температуры до нуля градусов. Поэтому дальнейшее развитие насекомого полностью будет зависеть от погодных условий. Если будет безморозная погода, в этом случае есть опасения для аграриев», – рассказали в ведомстве.

Также в минсельхозе напомнили, что нарушение правил обработки семян может повлечь накопление вредителя. «Нарушение технологии выращивания – посев семян без обработки инсектицидами или высев с инсектицидом, защитное действие которого закончилось, посев стерня по стерне, нулевая технология обработки почвы – способствуют накоплению вредителя», – заключили в министерстве.

Ранее специалист Крымского федерального университета Наталья Валеева рассказала о факторах, которые могут вызвать рост числа личинок хлебной жужелицы на полях полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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