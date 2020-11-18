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Коронавирус в Крыму

Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

08:16 среда, 18 ноября 2020
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © meduza.io

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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