Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ● Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе ● Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым ● В Крыму умерли шесть пациентов с коронавирусом
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © meduza.io
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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