Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму ● В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ● Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе ● Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым
«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы
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Новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.
Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Зона риска – это все новогодние корпоративы, – сказал Аксенов. – Придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. Сам отдых – пожалуйста, пусть люди приезжают … Но корпоративы в этом году придется отложить, прекратить работу ночных заведений на этот период. Сейчас мы определимся с периодом, но это будет конец декабря».
Участники оперативного штаба предложили запретить заведениям работать ночью с 22.00 до 8.00 на период с 20 декабря по 15 января. Ограничение не будет касаться работы заведений общепита на вынос. Все массовые мероприятия на этот период будут запрещены и днем, но заведениям разрешат работать в обычном режиме.
«Это касается всех увеселительных мероприятий: банкетов, свадеб, торжественные, корпоративные мероприятия, концерты, в том числе на территории гостиничных, спа-комплексов, санаторно-курортных учреждений и других средств размещения», – пояснила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в декабре ожидается резкий подъем заражений коронавирусом.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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