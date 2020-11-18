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Коронавирус в Крыму

Названо самое странное свойство коронавируса

15:47 среда, 18 ноября 2020
Названо самое странное свойство коронавируса

фото © pixabay.com

SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».

Новый коронавирус SARS-CoV-2 объединил в себе особенности, которые ранее встречались по отдельности при других вирусах. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», — сказал Нетесов.

Так, цитокиновый шторм — опасное состояние, при котором иммунитет атакует собственный организм, возникает также при вирусе Эбола.

Тромбообразование и синдром диссеминированного свертывания крови, которые часто вызывает COVID-19, также наблюдаются при лихорадке Эбола, конго-крымской геморрагической лихорадке, лихорадке денге и геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Потеря обоняния, один из отличительных симптомов коронавируса, также не является исключительной чертой новой инфекции.

По словам ученого, таким же свойством обладают около двадцати других известных вирусов. Все они попадают в организм человека через нос, поражая обонятельные нервы. Практически всегда, когда человек выздоравливает, обоняние восстанавливается, добавил профессор.

С начала пандемии не утихают споры о происхождении нового коронавируса. В частности, власти США придерживаются версии об искусственном происхождении вируса. Президент США Дональд Трамп даже заявлял, что обладает данными о зарождении SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя.

Российская разведка, по данным директора СВР Сергея Нарышкина, не нашла подтверждения данных о том, что коронавирус создавался человеком.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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Названо самое странное свойство коронавируса

Названо самое странное свойство коронавируса

SARS-CoV-2 создал своеобразное «кольцо всевластья».

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