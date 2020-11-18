На раскопках в Херсонесе найдены золото и другие ценности

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С южной стороны Херсонеса были обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды – а также большое количество артефактов и других находок, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Примечательно, что находки были сделаны в ходе разведки на территории, уже выделенной для строительства новых зданий проектируемого «Историко–археологического парка «Херсонес Таврический».

С февраля по август 2020 года ученые обследовали участок, примыкающий к Херсонесу с юга, сразу за пределами городских стен. Эта зона никогда не подвергалась систематическим раскопкам, а исследовалась только эпизодически ― первым директором Херсонесского музея К. К. Косцюшко–Валюжиничем более ста лет назад, в 1890−1893 гг.

Помимо скальных склепов и помещений другого назначения, была собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. В частности, фрагмент мраморного надгробия с изображением женской головы (I–II вв), перстень X века, большое количество монет и бляшек.

К редким находкам относятся свинцовые печати византийских чиновников, славянская серьга–лунница, золотые монеты византийских императоров–узурпаторов Артавазда (743 г.) и Константина X Дуки (1059–1067гг.).

Уникальным итогом раскопок оказалось и то, что удалось выявить реальное место расположения первых раскопок К.К. Косцюшко–Валюжинича на херсонесском некрополе, которое, по мнению большинства ученых, находилось в 100 м севернее. Часть открытых нами склепов была раскопана еще в конце XIX в. и все материалы тогда были переданы в Эрмитаж. В ближайшее время предстоит кропотливая работа с находками из склепов, которые хранятся в музее с конца XIХ в.

Сделанные открытия, подчеркивает пресс-служба Эрмитажа, подтверждают то, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры и в начале средневековья здесь располагается городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы — склепы, и одиночные погребения в грунтовых могилах.

По итогам проведенных исследований на территории проектируемого «Историко–археологического парка «Херсонес Таврический» был выявлен и поставлен на учет в Управлении Охраны объектов культурного наследия г. Севастополя новый объект культурного наследия «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический».

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