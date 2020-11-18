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Жилплощадь

На многоэтажку для переселенцев Ялте выделили 348 млн рублей

12:06 среда, 18 ноября 2020
Ялта

В Крыму выделят дополнительные средства на строительство многоквартирного дома для переселения семей из ветхого и аварийного жилья в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Управление капремонта МКД».

«Главой Крыма Сергеем Аксеновым согласован вопрос о выделении дополнительного финансирования из бюджета республики Крым в размере 348,9 млн рублей на строительство многоквартирного дома в Ялте. В связи с чем, на сегодняшний день подготовлены изменения в программу переселения в части увеличения финансирования и продления сроков реализации», - отметили в пресс-службе.

После утверждения указанных изменений будут проведены процедуры закупок и определен застройщик.

В ведомстве также уточнили, что в 2020 году совместно с министерством ЖКХ РК и органами местного самоуправления продолжается работа по реализации двух региональных адресных программ переселения граждан республики из аварийного жилья.

Как сообщалось, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в декабре 2019 года заявил, что Крым попал в рейтинг регионов, которые не выполнили программу по переселению жильцов из аварийных домов.

Общий объем финансирования программ установлен в размере 1,9 млн рублей, в том числе: 1,7 млн рублей – средства Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ«; 207 млн рублей – средства бюджета республики Крым.

«Выполнение программ позволит ликвидировать 924 жилых помещений в 93 аварийных многоквартирных домах жилой площадью 35,3 тысяч кв.м, в которых проживает 2,4 тысячи человек», - заключили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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