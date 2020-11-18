Происшествия
Липовый продавец «насолил» жителю Крыма по интернету почти на 11 тысяч
Житель Бахчисарайского района стал жертвой необычного интернет-мошенничества: заказав себе телефон, мужчина получил вместо аппарата пачку соли.
Правоохранителям удалось задержать продавца с фантазией, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как пояснили в ведомстве, потерпевший заказал телефон в одном из интернет-магазинов почти за 11 тысяч рублей. Посылку доставили по почте с наложенным платежом. Оплатив покупку, мужчина забрал товар, но развернул его уже дома. Вместо мобильного телефона в коробке обнаружилась пачка поваренной соли.
Сотрудники полиции выяснили, что деньги пострадавший перевел на карту 35-летнего жителя Краснодара, который был задержан правоохранителями. Злоумышленник признался, что пойти на обман его вынудила сложная финансовая ситуация.
«Он создал интернет-магазин по продаже мобильных телефонов, однако на самом деле техники у него не было.
«Почтой России» мужчина отправлял покупателям вместо мобильных телефонов пачки пищевой соли. Деньги, полученные от покупателей за мобильные телефоны на банковскую карту, он обналичивал и тратил на собственные нужды», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Против жителя Краснодара возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Авантюристу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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