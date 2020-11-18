Липовый продавец «насолил» жителю Крыма по интернету почти на 11 тысяч

Житель Бахчисарайского района стал жертвой необычного интернет-мошенничества: заказав себе телефон, мужчина получил вместо аппарата пачку соли.

Правоохранителям удалось задержать продавца с фантазией, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как пояснили в ведомстве, потерпевший заказал телефон в одном из интернет-магазинов почти за 11 тысяч рублей. Посылку доставили по почте с наложенным платежом. Оплатив покупку, мужчина забрал товар, но развернул его уже дома. Вместо мобильного телефона в коробке обнаружилась пачка поваренной соли.

Сотрудники полиции выяснили, что деньги пострадавший перевел на карту 35-летнего жителя Краснодара, который был задержан правоохранителями. Злоумышленник признался, что пойти на обман его вынудила сложная финансовая ситуация.

«Он создал интернет-магазин по продаже мобильных телефонов, однако на самом деле техники у него не было.

«Почтой России» мужчина отправлял покупателям вместо мобильных телефонов пачки пищевой соли. Деньги, полученные от покупателей за мобильные телефоны на банковскую карту, он обналичивал и тратил на собственные нужды», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Против жителя Краснодара возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Авантюристу грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе супруги расплатились за продукты чужой карточкой и теперь пойдут под суд. В один из отделов полиции Симферополя поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже ее банковской карты и списании с нее денежных средств.

В Ялте поймали домушника, обчистившего несколько квартир в центре города. Ялтинские полицейские задержали подозреваемого в совершении нескольких квартирных краж.

Ялтинские полицейские задержали квартирного вора-рецидивиста. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ливадийский» задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого гражданина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж.

В Бахчисарайском районе разыскивается убийца местного пенсионера. В Бахчисарайском районе следователи устанавливают убийцу 60-летнего местного жителя.