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Крымчанам пообещали 130 миллионов рублей грантов от Ростуризма
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47 проектов от жителей Республики Крым вошли в число победителей конкурса по развитию внутреннего въездного туризма, который объявлял Ростуризм.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма региона.
Грантовый конкурс в сфере туризма проводится впервые, на его реализацию российское правительство направило в этом году 1,2 миллиарда рублей. Конкурсная комиссия после рассмотрения всех проектов отобрала 474 победителя со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей, максимально возможная – три миллиона. Проекты крымчан, в итоге, завоевали около 130 миллионов рублей поддержки.
«Проекты от крымских предприятий направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе - это кемпинги, автокемпинги, модульные отели и т.д. Гранты также будут выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и другое», - отметили в пресс-службе ведомства.
До конца года со всеми победителями Ростуризм заключит соглашения на исполнение проектов. После этого в течение полугода участники обязаны реализовать его, мониторить ход исполнения будет и Ростуризм, и местные власти. При этом не менее 30% средств в каждый проект участники обязаны вложить самостоятельно. Все проекты до конца года также будут представлены на сайте Ростуризма, чтобы их мог изучить каждый желающий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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