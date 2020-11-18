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Крымчанам пообещали 130 миллионов рублей грантов от Ростуризма

12:53 среда, 18 ноября 2020
Крымчанам пообещали 130 миллионов рублей грантов от Ростуризма

фото © Flickr

47 проектов от жителей Республики Крым вошли в число победителей конкурса по развитию внутреннего въездного туризма, который объявлял Ростуризм.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма региона.

Грантовый конкурс в сфере туризма проводится впервые, на его реализацию российское правительство направило в этом году 1,2 миллиарда рублей. Конкурсная комиссия после рассмотрения всех проектов отобрала 474 победителя со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта составила 2,6 миллиона рублей, максимально возможная – три миллиона. Проекты крымчан, в итоге, завоевали около 130 миллионов рублей поддержки.

«Проекты от крымских предприятий направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе - это кемпинги, автокемпинги, модульные отели и т.д. Гранты также будут выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и другое», - отметили в пресс-службе ведомства.

До конца года со всеми победителями Ростуризм заключит соглашения на исполнение проектов. После этого в течение полугода участники обязаны реализовать его, мониторить ход исполнения будет и Ростуризм, и местные власти. При этом не менее 30% средств в каждый проект участники обязаны вложить самостоятельно. Все проекты до конца года также будут представлены на сайте Ростуризма, чтобы их мог изучить каждый желающий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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