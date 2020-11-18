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Ковидную плазму в Симферополе за неделю сдали только 12 человек
фото © Новости Крыма
Центр крови в Симферополе за неделю принял плазму у 12 человек, переболевших коронавирусом.
Об этом сообщила заведующий отделом комплектования донорских кадров центра Ольга Чос.
«На сегодняшний день 12 человек сдало ковидную плазму, два компонента были выданы на переливание», – отметила она.
Ранее сообщалось, что первыми донорами ковидной плазмы в Крыму стали представители благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма».
О начале сбора плазмы в Крыму заявил 11 ноября министр здравоохранения республики Александр Остапенко. По словам специалистов, предпочтение при отборе ковидной плазмы отдается тем, кто переболел коронавирусом в легкой или бессимптомной форме.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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