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Коронавирус в Крыму

Ковидную плазму в Симферополе за неделю сдали только 12 человек

15:26 среда, 18 ноября 2020
Ковидную плазму в Симферополе за неделю сдали только 12 человек

фото © Новости Крыма

Центр крови в Симферополе за неделю принял плазму у 12 человек, переболевших коронавирусом.

Об этом сообщила заведующий отделом комплектования донорских кадров центра Ольга Чос.

«На сегодняшний день 12 человек сдало ковидную плазму, два компонента были выданы на переливание», – отметила она.

Ранее сообщалось, что первыми донорами ковидной плазмы в Крыму стали представители благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма».

О начале сбора плазмы в Крыму заявил 11 ноября министр здравоохранения республики Александр Остапенко. По словам специалистов, предпочтение при отборе ковидной плазмы отдается тем, кто переболел коронавирусом в легкой или бессимптомной форме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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