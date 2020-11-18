Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зарегистрирован рост заболеваемости пневмониями ● Ковидную плазму в Симферополе за неделю сдали только 12 человек ● В Севастополе новые случаи и жертвы COVID: сводка за сутки ● «Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму ● «Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы
Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть
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Кинотеатрам, циркам и театрам в Крыму с 20 декабря до 15 января разрешат заполнять залы только на 30%.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.
«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест», – сказано в тексте документа.
Также ограничивается количество экскурсионных групп в музеях десятью человеками и менее. Руководителям групп необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и проведение дезинфекции.
Ранее власти ввели ограничения на работу заведений общепита в ночное время и запретили проводить любые банкеты в период с 20 декабря по 15 января. Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в декабре.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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