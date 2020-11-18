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Коронавирус в Крыму

Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть

19:44 среда, 18 ноября 2020
Кинотеатры в Крыму смогут в новогодние каникулы наполнять залы лишь на треть

фото © rbc.ru

Кинотеатрам, циркам и театрам в Крыму с 20 декабря до 15 января разрешат заполнять залы только на 30%.

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест», – сказано в тексте документа.

Также ограничивается количество экскурсионных групп в музеях десятью человеками и менее. Руководителям групп необходимо обеспечить соблюдение социальной дистанции и проведение дезинфекции.

Ранее власти ввели ограничения на работу заведений общепита в ночное время и запретили проводить любые банкеты в период с 20 декабря по 15 января. Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в декабре.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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