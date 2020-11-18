Власть
Экс-глава управления СК назначен вице-премьером в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Михаила Назарова вице-премьером правительства республики.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Совмина Крыма.
«Назначить Назарова Михаила Анатольевича на государственную должность Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 19 ноября 2020 года», – сказано в тексте указа.
Назаров уроженец Ярославской области, был первым руководителем следственного управления Следственного комитета России по Крыму – он был назначен 25 марта 2014 года, когда управление было образовано. На полуостров он приехал из Мордовии. В сентябре 2019 года ушел в отставку. С декабря 2019 года руководил управлением минюста РФ по Крыму.
Парламент Крыма согласовал назначение Назарова на должность вице-премьера 11 ноября этого года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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