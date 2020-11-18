Джиперы и мотоциклисты уничтожают Ялтинский заповедник

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Ради пары тысяч рублей от любителей покатушек по особо охраняемой природной территории водители идут на разрушение яйлы и троп.

В Ялтинском горно-лесном заповеднике официально разрешены поездки на мотоциклах и джипах. Это следует из прайса на официальной странице дирекции особо охраняемых природных территорий федерального учреждения «Заповедный Крым» в соцсетях.

В «ценнике», подписанном главой ведомства Андреем Бородиным, значатся: «услуга, связанная с предоставлением обустроенного маршрута для проведения джип-туров — 1 000 рублей» (за машину — прим.); «услуга, связанная с посещением оборудованных мотомаршрутов по ЭП маршруту «К Иографу», «Лопата» — 400 рублей». В последних двух случаях предусмотрен даже льготный тариф — 300 рублей. Примечательно, что чиновник регулярно заявляет, что природные комплексы со статусом «Заповедник» обладают высшей степенью защиты на федеральном уровне, и проезд на любых видах автотранспорта здесь запрещен.

СМИ обратились в дирекцию с просьбой сообщить, почему в данном случае это правило не работает.

«В соответствии с п. 3 статьи 95 ЗК РФ «На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного пользования в составе ООПТ допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом», — сослался на букву закона руководитель «Заповедного Крыма».

Бородин не стал конкретизировать, позволяет ли правовой режим Ялтинского горно-лесного заповедника проведение коммерческих джип- и мототуров, но отметил, что сейчас там есть два маршрута, — «Иограф» и «Бирюзовый», — посещение которых возможно на транспортном средстве.

«Маршрут «Бирюзовый» расположен на территории ГПЗ «Ялтинский горно-лесной» (Алупкинский участок, квартал 15 выдел 24, квартал 7 выдел 33, квартал 2 выдел 23; Ливадийский участок, квартал 42 выдел 31), протяженность маршрута — 3,9 км. Контроль за соблюдением природоохранного законодательства при посещении подведомственных к учреждению ООПТ осуществляют должностные лица учреждения в лице государственных инспекторов», — пояснил Бородин.

Огромное количество внедорожников и других видов транспорта (багги, мотоциклы), явно нарушающие правила перевозки: перегруз пассажиров — 10 человек вместо 6. Следы от колес и грунтозацепов отчетливо видны на травяном и почвенном покрове вне основной дороги. Новые колеи появляются, когда автотуристы подъезжают к краю скальных сбросов, чтобы полюбоваться пейзажами, (например, в районе Джады-Бурун — не входит в разрешенный для проезда участок), и при объезде внезапных преград (к примеру, упавших на дорогу деревьев на той же тропе «Иограф»). «Иограф» серьезно пострадал от мотоциклистов.

Признаки оборудования тропы не замечены. Правда, в «Заповедном Крыму» утверждают, что работа ведется и в 2021 году в заповеднике установят 203 информационных стенда, 85 скамеек и 11 беседок.

Пока же за восемь часов пребывания в заповеднике, на пути от приграничной вершины Кемаль-Эгерек до спуска в Ялту по тропе «Иограф», ни разу не встретились ни информационные щиты, ни сотрудники, проверяющие соблюдение правил пребывания в ООПТ. Зато возле начала спуска по «Иографу» была найдена гильза 12-го калибра для охотничьего ружья.

В «Заповедном Крыму» разводят руками и ссылаются на кадровый голод — охраняют территорию площадью 14 459 га всего восемь госинспекторов. А в среде крымских лесников «Примечаниям» признались — «дирекция сама разогнала старых сотрудников, взяв на их место новых людей, иногда далеких от такого рода занятий, сократив попутно штат».

Одна из претензий «Заповедного Крыма» к организации, ранее курировавшей Ялтинский заповедник (госучреждение Крыма «ЯГЛПЗ»), — «незаконная раздача ключей к шлагбаумам, закрывающим доступ к данной ООПТ». В «Заповедном Крыму» заверили, что меняют и сами ограждения, и замки к ним. Кроме того, за несколько месяцев работы ведомство выявило более 500 нарушений. Большинство связано с незаконным нахождением транспорта в заповеднике. В дальнейшем маршруты «Иограф» и «Бирюзовый», возможно, сделают пешеходными.

Правда, при сегодняшней нагрузке пройти по ним смогут только обладатели скалолазных и альпинистских навыков.

Сейчас в Республике Крым есть 93 ООПТ, подконтрольные госучреждению РК «Управление особо охраняемыми природными территориями РК», и шесть ООПТ, курируемых федералами. Но статус, призванный защищать природу от лишних глаз и колес, не спасает от дельцов, организующих джип-, мото- и квадротуры или желающих построить домик в заповеднике. Результаты этого видны повсеместно. К примеру, вершина Кемаль-Эгерек на границе Крымского национального парка скоро превратится в полноценное шоссе.

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