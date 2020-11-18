Власть
Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19
фото © iz.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, на данный момент он находится на самоизоляции.
Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.
«Коронавирус. Самоизолировался», - сказал Милонов.
По его словам, он находится на самоизоляции уже пятый день.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов ГД переболели коронавирусом или болеют сейчас, 28 человек находятся в больнице.
За минувшие сутки коронавирусом заразились 20,9 тыс. граждан России. Умерли 456 пациентов, что является суточным антирекордом смертности пациентов с COVID-19 по стране.
Общее количество зараженных в России достигло 1,9 млн человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-мэр Бахчисарая покинул пост замглавы Минпрома Крыма. Экс-глава администрации Бахчисарая Александр Трянов освобожден от должности замминистра промышленной политики Крыма.
Еще один севастополец получил крупную компенсацию за трехлетнее уголовное преследование. Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил иск местного жителя, который требовал компенсацию морального вреда, причиненного трехлетним уголовным преследованием.
«Сибиряки пришли»: в правительстве Севастополя новые назначения. В правительстве Севастополя продолжаются новые назначения. Как озвучил на аппаратном совещании утром в понедельник губернатор города Михаил Развожаев, новым и.о. вице-губернатора назначен Николай Жигулин.
Крымский депутат предложил «декоммунизировать» улицу в Симферополе. Глава комитета по культуре и вопросах охраны культурного наследия парламента Крыма Николай Волков выступил за переименование симферопольской улицы, названной в честь коммунистического деятеля Белы Куна.
Путин провел параллели между Крымом и Нагорным Карабахом
Путин сравнил Карабах и Крым.
Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19
Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, на данный момент он находится на самоизоляции.
В Севастополе новые случаи и жертвы COVID: сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 17 лет до 81 года.
«Лесополосы просто уничтожены»: Зубков возмущен вырубкой деревьев при строительстве «Тавриды»
Крымский бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что при строительстве трассы «Таврида» в Крыму массово вырубили лесополосы в Белогорском районе.
15 ноября
В двух поликлиниках Симферополя скончались врачифото
15 ноября
Крым переходит на картонные гробы
20 часов назад
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.