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Власть

Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19

13:40 среда, 18 ноября 2020
Депутат Госдумы РФ Милонов заболел COVID-19

фото © iz.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом, на данный момент он находится на самоизоляции.

Об этом парламентарий сообщил РИА Новости.

«Коронавирус. Самоизолировался», - сказал Милонов.

По его словам, он находится на самоизоляции уже пятый день.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов ГД переболели коронавирусом или болеют сейчас, 28 человек находятся в больнице.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 20,9 тыс. граждан России. Умерли 456 пациентов, что является суточным антирекордом смертности пациентов с COVID-19 по стране.

Общее количество зараженных в России достигло 1,9 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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