Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы ● Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму ● В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму ● Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе ● Больше 50: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму
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Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре.
Об этом во время заседания оперштаба сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.
«Новая коронавирусная инфекция как любое сезонное респираторное вирусное заболевание имеет свою сезонность. По прогнозам, в середине декабря мы начнем стремительный подъем заболеваемости данной группы, поэтому все мероприятия, которые необходимо реализовывать, должны быть отработаны на упреждение с целью стабилизации ситуации», – сообщила Пеньковская.
Ранее Пеньковская сообщила, что эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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