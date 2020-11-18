Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.8
воздух +4
море +15

Коронавирус в Крыму

«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

09:07 среда, 18 ноября 2020
«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

фото © rbc.ru

Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре.

Об этом во время заседания оперштаба сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Новая коронавирусная инфекция как любое сезонное респираторное вирусное заболевание имеет свою сезонность. По прогнозам, в середине декабря мы начнем стремительный подъем заболеваемости данной группы, поэтому все мероприятия, которые необходимо реализовывать, должны быть отработаны на упреждение с целью стабилизации ситуации», – сообщила Пеньковская.

Ранее Пеньковская сообщила, что эксперты Роспотребнадзора прогнозируют пик распространения коронавируса в Республике Крым на середину зимы.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 12733 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 8275 человек. Общее количество умерших с начала пандемии составило 218 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.

В Ялте будет работать передвижной прививочный пункт. По инициативе администрации города Ялта 19 ноября с 10:00 до 15:00 на площади Советская будет проводиться вакцинация населения против гриппа.

В России назвали «высоким» уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Крыму «достаточно высоким».

Севастопольцев с положительным тестом на коронавирус попросили сообщать о себе. Взаимодействие между частными клиниками и горздравом еще не отлажено.

Коронавирус в Крыму
«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

«Будет еще хуже»: власти ожидают резкий рост заражений коронавирусом в Крыму

Роспотребнадзор ожидает резкий рост количества заражений коронавирусом в Крыму в декабре.

Коронавирус в Крыму
«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

«Никакого веселья»: в Крыму запретили проводить новогодние корпоративы

Новогодние корпоративы в Крыму будут запрещены.

Коронавирус в Крыму
Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Опять больше двухсот: сводка о новых заражениях в Крыму

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки в Крыму у 211 человек.

Власть
Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

Севастопольские депутаты опять остались без зарплат

В повестке сегодняшнего заседания Заксобрания значилось рассмотрение двух законопроектов, касающихся зарплат для части депутатского корпуса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации