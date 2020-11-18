Власть
Бездомным животным Севастополя гарантировали общественный контроль
Заксобрание приняло в двух чтениях поправки к закону № 192-ЗС «Об осуществлении общественного контроля в городе Севастополе».
Ранее аналогичные изменения были внесены в федеральное законодательство. Поправки касаются контроля за обращением с животными.
Для Севастополя эта тема актуальна: не так давно в городе разразился скандал, связанный с исполнением своих обязательств «Севастопольским центром права». Именно это ООО получило госзаказ на 22 млн. рублей по обращению с бездомными животными. Как выяснила прокуратура, закупка была проведена с нарушениями, однако все закончилось тем, что чиновника ГБУ «Парки и скверы» оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Но претензии защитников животных были связаны не только с неправильной закупкой. По их словам, собаки, на содержание и кормление каждой из которых по документам тратится 502 рубля в сутки, выглядят несчастными и голодными. Но заказчик — «Парки и скверы» — все акты исправно подписывает.
Позже руководитель «Севастопольского центра права» Андрей Гефтман обвинил зоозащитников в лжи. Эту историю напомнил на сегодняшнем заседании Заксобрания депутат и журналист Антон Пархоменко.
Представляющий законопроект глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов заверил, что теперь общественный контроль животным гарантирован: не могут быть запрещены ни видео- или фотосъемка, ни аудиозапись, не говоря уже о свободном доступе к животным. Остается надеяться, что это скажется на состоянии бедолаг самым позитивным образом.
В тексте использованы материалы: Форпост
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