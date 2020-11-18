Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе

фото © Форпост

В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.

Музыкальный исполнитель из Перми Константин Завалин написал и исполнил ироничную песню об одной из главных достопримечательностей Севастополя — «Херсонесе Таврическом». В тексте произведения отражены события, которые могли бы произойти в стенах древнего города за его многовековую историю.

«Когда-то давно я чуть не стал учителем истории. И даже немного занимался археологией. Вот, друзья, песня „Херсонес Таврический». Она историческая и немного археологическая. Песня о том, что, вероятно, могло случиться когда-то давно. А могло и не случиться. Так уж все устроено», — написал исполнитель на своей странице «ВКонтакте».

Самая известная песня пермского исполнителя называется «Мама, я хочу Пикачу». Произведение, главным героем которого стал персонаж из мультфильма про покемонов, прозвучало в эфире музыкальной передачи на телеканале ТНТ и стало популярным в интернете.

Исторические и археологические темы действительно близки пермскому исполнителю: будучи участником одной из экспедиций краеведческого музея, Константин Завалин написал песню о трогонтериевом слоне — виде мамонтов, жившем на Земле более 200 тысяч лет назад.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 18 ноября. Сегодня, 18 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Под стенами правительства Севастополя прошел одиночный пикет. Его автор Василий Федорин стремится привлечь внимание региональных властей к проблеме застройки Херсонеса.

Поклонская зовет переболевших ковидом итальянцев в Крым. Крым открыт для гостей из Италии, которые могут отдохнуть на полуострове и пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса.

Какой сегодня праздник 17 ноября. Сегодня, 17 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.