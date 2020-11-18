Общество
Автор хита про Пикачу написал смешную песню о Херсонесе
фото © Форпост
В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.
Музыкальный исполнитель из Перми Константин Завалин написал и исполнил ироничную песню об одной из главных достопримечательностей Севастополя — «Херсонесе Таврическом». В тексте произведения отражены события, которые могли бы произойти в стенах древнего города за его многовековую историю.
«Когда-то давно я чуть не стал учителем истории. И даже немного занимался археологией. Вот, друзья, песня „Херсонес Таврический». Она историческая и немного археологическая. Песня о том, что, вероятно, могло случиться когда-то давно. А могло и не случиться. Так уж все устроено», — написал исполнитель на своей странице «ВКонтакте».
Самая известная песня пермского исполнителя называется «Мама, я хочу Пикачу». Произведение, главным героем которого стал персонаж из мультфильма про покемонов, прозвучало в эфире музыкальной передачи на телеканале ТНТ и стало популярным в интернете.
Исторические и археологические темы действительно близки пермскому исполнителю: будучи участником одной из экспедиций краеведческого музея, Константин Завалин написал песню о трогонтериевом слоне — виде мамонтов, жившем на Земле более 200 тысяч лет назад.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В тексте отражены перипетии, которые происходили или могли произойти в стенах древнего города.
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