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Власть

Жители Севастополя просят власти отремонтировать сушки для белья

Сохранить и укрепить историческую конструкцию – таково требование горожан.

Севастопольцы, живущие в доме №13 по ул. Маршала Геловани, потребовали у управляющей компании предпринять меры для укрепления стоек для сушки белья. Конструкция из стальных труб представляет потенциальную угрозу детям на соседней детской площадке, говорят жильцы, – однако отказываться от установленной много лет назад сушилки не намерены.

Как подтвердили проживающие в доме граждане, популярность старомодной сушилки не уменьшается с годами, особенно среди жителей первых этажей многоквартирного дома – за отсутствием балконов у многих просто нет другой возможности. Первое обращение в ООО «Управляющая компания», направленное еще в сентябре, осталось без ответа, поэтому запрос был направлен повторно.

«Заявление в ООО «Управляющая компания» направлено, но никаких действий пока нет. Ждут, когда наступит ЧС или ЧП», – поделился опасениями Виктор Довженко.

Отметим, что в комментариях под размещенной в социальных сетях историей сушилки севастопольцы начали делиться собственными историями. Выяснилось, что общественные сушилки во дворах по-прежнему остаются актуальным средством, более того – пробуждают определенную романтику и ощущение «старого доброго времени».

Как подтвердили в управляющей компании, запрос на ремонт стоек для сушки белья к ним действительно поступил, в настоящее время определяется конкретное техническое решение по стабилизации сушилки, обеспечивающее безопасность ее использования.

Напомним, в расположенном в том же районе дворе дома № 153а на проспекте Генерала Острякова в Севастополе дети вынуждены играть на аварийной детской площадке на протяжении 5 лет. Все это время взрослые пишут во все инстанции, но результат отсутствует.

В середине июля 2020 года 12-летний мальчик был травмирован упавшими воротами, установленными в рамках благоустройства по гранту конкурса «Самый дружный двор».

В тексте использованы материалы: Форпост

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