Власть
Власти Ялты проверят законность приватизации перекрывшего проход к морю участка в Алупке
Администрация Ялты изучит возможность возвращения в муниципальную собственность видового земельного участка на улице Нагорной в Алупке.
Об этом после встречи с местными жителями, выступившими с коллективным обращением с требованием проверки законности его выделения, заявил начальник юридического департамента Михаил Воронов.
«Исковое заявление будет подано после полного анализа правоустанавливающих документов, выданных в украинский период, так как право на данный земельный участок возникло задолго до присоединения Крыма к Российской Федерации», – уточнил он.
Со своей стороны заместитель директора департамента муниципального контроля администрации Ялты Сергей Кошелев отметил, что фактически строительные работы на уже огороженном земельном участке, перекрывшем один из проходов к морю, не начинались. «Как выяснилось, там велась деятельность по планировке, но ввиду особого общественного резонанса с подрядчиком при встрече была достигнута договоренность о приостановке работ по освоению земельного участка», – заверил он.
При этом, по словам Кошелева, на тот момент собственник участка не предоставил полный комплект правоустанавливающей документации, но в дальнейшем все документы, дающие возможность проводить планировочные работы, им были предъявлены.
Вместе с тем представители администрации Ялты не исключили возможности обращения в судебные инстанции по вопросу возврата данного участка в собственность муниципалитета.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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