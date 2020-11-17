Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 77.1
воздух +4
море +16

Власть

Власти Ялты проверят законность приватизации перекрывшего проход к морю участка в Алупке

07:20 вторник, 17 ноября 2020
Ялта

Администрация Ялты изучит возможность возвращения в муниципальную собственность видового земельного участка на улице Нагорной в Алупке.

Об этом после встречи с местными жителями, выступившими с коллективным обращением с требованием проверки законности его выделения, заявил начальник юридического департамента Михаил Воронов.

«Исковое заявление будет подано после полного анализа правоустанавливающих документов, выданных в украинский период, так как право на данный земельный участок возникло задолго до присоединения Крыма к Российской Федерации», – уточнил он.

Со своей стороны заместитель директора департамента муниципального контроля администрации Ялты Сергей Кошелев отметил, что фактически строительные работы на уже огороженном земельном участке, перекрывшем один из проходов к морю, не начинались. «Как выяснилось, там велась деятельность по планировке, но ввиду особого общественного резонанса с подрядчиком при встрече была достигнута договоренность о приостановке работ по освоению земельного участка», – заверил он.

При этом, по словам Кошелева, на тот момент собственник участка не предоставил полный комплект правоустанавливающей документации, но в дальнейшем все документы, дающие возможность проводить планировочные работы, им были предъявлены.

Вместе с тем представители администрации Ялты не исключили возможности обращения в судебные инстанции по вопросу возврата данного участка в собственность муниципалитета.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать. Госпредприятие «Вода Крыма» со вторника в тестовом режиме начнет применять новые графики подачи воды в Симферополе.

В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды. Большая часть обращений поступила в адрес администрации крымской столицы 10 ноября.

Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды. Жители села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма пожаловались на то, что уже неделю сидят без воды.

В Ялте рядом со школой появилась огромная несанкционированная свалка. В микрорайоне Стройгородок рядом с Гаспринской средней школой №1 образовалась огромная несанкционированная свалка, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Происшествия
В Крыму скончался председатель «Общественной палаты» Григорий Иоффе

В Крыму скончался председатель «Общественной палаты» Григорий Иоффе

Этой ночью на 68-м году жизни скончался Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Общество
Какой сегодня праздник 17 ноября

Какой сегодня праздник 17 ноября фото

Сегодня, 17 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымские села оказались отрезанными от жизни из-за «Тавриды»

Крымские села оказались отрезанными от жизни из-за «Тавриды» фото

Федеральная трасса «Таврида», завершения строительства которой так ждут во всем Крыму, для 12 тысяч крымчан оказалась дорогой разрушенных традиций.

Власть
С поправкой на пандемию: как хоронят на симферопольском кладбище

С поправкой на пандемию: как хоронят на симферопольском кладбище

Пандемия коронавируса не привела к резкому сокращению количества мест на симферопольском кладбище «Абдал».

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации