Власти Ялты отклонили проект новых высотных зданий в центре

фото © Новости Крыма

Проект планировки территории санатория «Киев» в исторической части Ялты, предусматривавший возведение многоэтажных корпусов апарт-отеля, отклонен.

Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города.

«Документация по планировке территории санатория «Киев», которая была разработана с целью реализации объектов, предусмотренных договором об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики Крым между Советом министров РК и ООО «Санаторий «Киев», рассмотрена. В ходе ее изучения были выявлены определенные нарушения», – пояснили в департаменте.

По информации специалистов департамента архитектуры, согласно Правилам землепользования и застройки, рассматривавшаяся площадка относится к территориальной зоне городского центра, где предусмотрено размещение объектов капитального строительства, ориентированных на обслуживание туристов и иной предпринимательской деятельности. «Однако объекты в ней не должны превышать четырех этажей, если иное не предусмотрено градостроительными регламентами», – уточнили в департаменте, подчеркнув, что таким образом по результатам рассмотрения представленная документация по планировке территории санатория «Киев» не была согласована.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Ялты добавили, что схема границ территории разработки ППТ не соответствует требованиям ст 41.1 Градостроительного кодекса РФ, а реализация данного проекта противоречит общей градостроительной концепции муниципального образования и не соответствует архитектурно-градостроительному облику исторического центра Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рабочие не спешат ехать в Крым строить объекты ФЦП. На строительных площадках Крыма не хватает порядка 25 процентов от нужного числа строителей.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Ялте будет вестись и в ночное время. Количество рабочих и строительной техники, задействованных на реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте, будет увеличено.

Застройщик в Севастополе незаконно собрал с дольщиков более семи млн рублей. Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушение закона при привлечении средств граждан для строительства многоэтажки, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Подрядчик на пару миллионов завысил цену ремонта больницы в Севастополе. Фирма, занимавшаяся капитальным ремонтом городской больницы №1 им. Пирогова в Севастополе, должна вернуть в бюджет города 1,9 млн рублей.