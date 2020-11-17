Власть
Власти Симферополя назвали законный способ рисовать на стенах зданий
Власти в Симферополе готовы оказывать поддержку уличным художникам.
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Олег Коробчук рассказал, как законно разрисовать здания крымской столицы.
«Процесс согласования занимает меньше недели и проходит в следующем порядке: художник подает заявление, администрация определяет место, после чего можно приступить к воплощению проекта. Несогласованный рисунок считается вандализмом», – отметил Коробчук.
Нарушителей ждет административное наказание в соответствии с действующим законодательством: крупный штраф или исправительные работы.
Архитектор Симферополя также рассказал, каким рисункам власти отдают предпочтение. «Администрация города активно поддерживает согласованный стрит-арт. Мы говорим про искусство, которое несет смысловую нагрузку, качественно выполнено и реализовано в тех местах, где оно действительно полезно и приятно для созерцания», – цитирует Коробчука пресс-служба горадминистрации.
Презентация телекоммуникационных шкафов, раскрашенных в стиле граффити, состоялась в Симферополе 5 ноября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
С поправкой на пандемию: как хоронят на симферопольском кладбище. Пандемия коронавируса не привела к резкому сокращению количества мест на симферопольском кладбище «Абдал».
Критическая нехватка: графики подачи воды в Симферополе будут ужесточать. Госпредприятие «Вода Крыма» со вторника в тестовом режиме начнет применять новые графики подачи воды в Симферополе.
В Симферополе зафиксировали еще более сильное ухудшение качества воды. Большая часть обращений поступила в адрес администрации крымской столицы 10 ноября.
Жители крымского села пожаловались на недельное отсутствие воды. Жители села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма пожаловались на то, что уже неделю сидят без воды.
В Крыму скончался председатель «Общественной палаты» Григорий Иоффе
Этой ночью на 68-м году жизни скончался Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Какой сегодня праздник 17 ноября фото
Сегодня, 17 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымские села оказались отрезанными от жизни из-за «Тавриды» фото
Федеральная трасса «Таврида», завершения строительства которой так ждут во всем Крыму, для 12 тысяч крымчан оказалась дорогой разрушенных традиций.
Получившим гражданство РФ после 2014 года крымчанам могут подкинуть денег
Жителям Крыма и Севастополя, которые получили российское гражданство после 2014 года через суд, могут увеличить пенсии.
16 часов назад
Под Севастополем снесут популярный детский лагерьфото
22 часа назад
Снижение после выходных: в Крыму 161 новых заражений
23 часа назад
С поправкой на пандемию: как хоронят на симферопольском кладбище
Пандемия коронавируса не привела к резкому сокращению количества мест на симферопольском кладбище «Абдал».