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Власть

Власти Симферополя назвали законный способ рисовать на стенах зданий

Власти в Симферополе готовы оказывать поддержку уличным художникам.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Олег Коробчук рассказал, как законно разрисовать здания крымской столицы.

«Процесс согласования занимает меньше недели и проходит в следующем порядке: художник подает заявление, администрация определяет место, после чего можно приступить к воплощению проекта. Несогласованный рисунок считается вандализмом», – отметил Коробчук.

Нарушителей ждет административное наказание в соответствии с действующим законодательством: крупный штраф или исправительные работы.

Архитектор Симферополя также рассказал, каким рисункам власти отдают предпочтение. «Администрация города активно поддерживает согласованный стрит-арт. Мы говорим про искусство, которое несет смысловую нагрузку, качественно выполнено и реализовано в тех местах, где оно действительно полезно и приятно для созерцания», – цитирует Коробчука пресс-служба горадминистрации.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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