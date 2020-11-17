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Власть

Власти Крыма в очередной раз «урезали» штат «народного ополчения»

13:46 вторник, 17 ноября 2020
Власти Крыма в очередной раз «урезали» штат «народного ополчения»

фото © ghall.com.ua

Численность государственного казенного учреждения «Крымский республиканский штаб Народного ополчения - народной дружины Республики Крым» сокращена с 840 до 815 человек.

Соответствующее постановление принято на заседании Совета министров РК во вторник.

«Внести в  постановление Совета министров Республики Крым «О  вопросах  деятельности  Народного ополчения – народной дружины Республики Крым» следующие изменения: в пункте 8 цифры «840» заменить цифрами «815», – сказано в документе.

По словам начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктора Фесенко, целью документа является установление штатной численности созданного государственного казенного учреждения «Казаки Крыма» в количестве 25  штатных  единиц  за  счет  уменьшения  штатной  численности «Народного ополчения».

«Народное ополчение – народная дружина» Крыма было сформировано в феврале 2014 года. Впоследствии парламент Крыма принял закон о правовом статусе ополчения. За данной структурой закреплялись функции оказания содействия властям и правоохранителям республики в обеспечении общественного порядка.

Также «народное ополчение» получило статус государственного казенного учреждения.

Численность «народного ополчения» Крыма несколько раз подвергалась сокращению. Так, изначально его штат составлял порядка 8,5 тысячи человек. В июле 2014 года численность структуры уменьшилась до одной тысячи человек в целях экономии бюджетных средств.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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