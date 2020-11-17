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Власть

Власти Крыма хотят за «Массандру» 70 млн долларов

17:52 вторник, 17 ноября 2020
Ялта
Власти Крыма хотят за «Массандру» 70 млн долларов

фото © Новости Крыма

Правительство Крыма продает 100% акций «ПАО «Массандра» на электронном аукционе единым лотом со стартовой ценой 5,3 млрд руб.

Сейчас на электронной площадке «РосЭлТорг» идет процедура приема заявок.

На продажу выставлен пакет из 3 575 899 662 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль за штуку.

Обеспечение заявки для участия в торгах установлено в объеме 20% от стартовой стоимости и составляет 1,06 млрд руб. Шаг аукциона составит 26,5 млн руб. 

Прием заявок ведется до 18.00 8 декабря. Они будут рассмотрены комиссией 10 декабря. Сам аукцион пройдет 14 декабря.

Общая площадь зданий и сооружений «Массандры» составляет 987,9 тыс кв. метров – это различные производственные и непроизводственные объекты, склады, гаражи, административные здания и прочее, которые расположены преимущественно в Ялтинском, Алуштинском, Судакском муниципалитетах.

В 2014-м году редприятие «Массандра» было национализировано решением Госсовета республики. Постановлением Совмина 21 октября 2014 года государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» передан в состав федерального госпредприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.

В марте прошлого года «Массандра» была передана в собственность Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил тогда, что в дальнейшем предприятие «Массандра» будет акционировано, что и произошло в начале октября текущего года. В середине октября парламент Крыма одобрил приватизацию предприятия. На продажу выставят 100% акций завода с уставным фондом 3,6 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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